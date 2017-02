Eva Pevarello si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione all'ultima edizione di X Factor: partita come la candidata numero uno alla vittoria finale, la ventisettenne cantautrice è riuscita ad arrivare fino alla finale del talent, dove però si è classificata al terzo posto - la vittoria è andata al gruppo dei Soul System, che si è guadagnato così un contratto discografico con Sony.

Anche se il suo singolo d'esordio, "Voglio andare fino in fondo", non ha ottenuto - almeno fino ad oggi - lo stesso successo dei singoli degli altri finalisti di X Factor (ma che fine hanno fatto?), Eva è ora pronta a prendersi le sue rivincite: la cantautrice è stata infatti scelta come "opening act", ossia come artista d'apertura, di alcuni concerti del tour teatrale di Carmen Consoli, "Eco di sirene".

Eva aveva già condiviso con la cantantessa siciliana il palco di X Factor durante la finale del talent, duettando con Carmen Consoli sulle note di "L'ultimo bacio".

La cantautrice aprirà ben dieci concerti del tour di Carmen Consoli: quelli di Belluno (in programma il 25 febbraio - è la prima data della tournée), Verona, Perugia, Roma, Venezia, Bologna, Genova e Milano.

Eva è attualmente al lavoro sul suo album di debutto, che è stato anticipato dall'EP pubblicato lo scorso dicembre dopo la partecipazione al talent. Il disco sarà prodotto artisticamente da Manuel Agnelli, già mentore della cantautrice durante l'esperienza ad X Factor, e conterrà collaborazioni anche con altri artisti.

Il disco sarà promosso con un tour che vedrà Eva esibirsi nei principali club italiani nel corso dell'autunno: la prima data annunciata è in programma il 4 novembre dal New Age di Roncade, in provincia di Treviso.