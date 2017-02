Si terrà fra il 26 febbraio e il 1 giugno l'edizione 2017 del festival itinerante Crossroads, che porta il jazz in tutta l'Emilia Romagna. Si parla di 60 concerti in 20 diverse località, con oltre 500 diversi artisti in cartellone.

Nel programma sono previste diverse star d'oltreoceano, fra cui i chitarristi Pat Metheny (con il suo nuovo quartetto) e John Scofield, i batteristi Billy Cobham e Joe Chambers, il saxofonista di Kenny Garrett, la violinista Regina Carter, i trombettisti Avishai Cohen e Tom Harrell e gli Snarky Puppy.

Molti i nomi italiani, fra cui i trombettisti Paolo Fresu, Enrico Rava e Fabrizio Bosso.

Eè possibile consultare l'elenco degli artisti e il programma completo presso il sito ufficiale della manifestazione.