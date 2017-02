Tiziano Ferro spegne oggi, martedì 21 febbraio, 37 candeline. Nato a Latina nel 1980, il cantautore è oggi uno degli artisti più amati dal pubblico italiano: la sua carriera ha inizio nei primi anni 2000, con un paio di dischi e alcune canzoni che lo vedono portare in classifica nel nostro paese le sonorità r&b ed elettroniche allora in voga nel mercato americano e britannico. Già a partire dal terzo album, "Nessuno è solo", le cose cambiano e Tiziano si sposta verso altre sonorità. In occasione del suo compleanno abbiamo deciso di ripercorrere le tappe principali di quella che è stata la sua carriera fino ad oggi. Buon ascolto!