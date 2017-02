Suonare con il proprio idolo è il sogno di moltissimi ragazzi. Un sogno che rimane tale, potremmo dire, praticamente irrealizzabile. Eppure c'è chi ha avuto tanta di quella fortuna da realizzarlo ben due volte, quel sogno.

Stiamo parlando di Nathan Testa, il ragazzino che lo scorso giovedì, durante il concerto tenuto dal Boss in quel di Brisbane, in Australia, è stato fatto salire sul palco da Bruce Springsteen per suonare insieme "Growin' up".

Non era la prima volta che il giovane fan suonava con il suo idolo: Nathan, infatti, era riuscito a coronare il suo sogno già nel 2013, quando il rocker lo fece salire sul palco durante un suo concerto tenuto proprio a Brisbane.

Nathan, che all'epoca aveva 11 anni, era vestito come Bruce sulla copertina di "Born in the USA": t-shirt bianca, jeans blu e un cappellino con visiera rosso. Bruce gli fece cantare un pezzettino di "Waitin' on a sunny day" e il video divenne virale.