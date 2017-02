A 40 anni dalla loro nascita i Decibel il 10 marzo pubblicheranno l’album “Noblesse oblige”, anticipato in rotazione radiofonica dal singolo “My my generation”. A partire dal marzo il trio milanese composto da Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio partirà per il tour.

Racconta Enrico Ruggeri del nuovo album:

““Noblesse oblige” non nasce come operazione-nostalgia, è un album nuovo di zecca con un sound inimitabile, senza sequenze pre-registrate e senza i soliti suoni elettropop: sul palco Silvio Capeccia suona solo tastiere d'epoca, dal mellotron al minimoog fino al mitico organo Vox Continental. Il terzo protagonista sarà Fulvio Muzio, chitarrista innovativo oggi più di allora. Con noi sul palco anche la super band che ha collaborato all'album, Lorenzo Poli al basso, Massimiliano Agati alla batteria e Paolo Zanetti alla chitarra. Da “Contessa” alle nuove canzoni, ci sono tutti i presupposti per un evento storico”.

Questo il calendario confermato sino ad oggi:

17 marzo - Castelleone –(Cr) - Teatro del Viale

18 marzo - Pomezia (Rm) - Club Duepuntozero

25 marzo - Perugia - Teatro Morlacchi

28 marzo - Torino - Club Le Roi

29 marzo - Asti - Teatro Palco 19

8 aprile - Genova - Teatro della Tosse

10 aprile - Milano - Teatro della Luna

26 aprile - Bologna - Teatro delle Celebrazioni

18 maggio - Bergamo - Teatro Creberg