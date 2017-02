Little Steven ha ripreso il filo della sua carriera solista dopo avere dedicato anima e corpo a Bruce Springsteen. Qualche giorno fa scrivemmo del suo ritorno discografico, dopo 18 anni, con il nuovo singolo “Saint Valentine’s day”, oggi viene annunciato che il sodale del Boss assieme alla sua band, i Disciples of Soul, sarà in concerto per un’unica data in Italia la prossima estate.

Ad ospitare il chitarrista statunitense, al suo primo tour europeo dopo 25 anni, sarà il Pistoia Blues nel giorno della festa dell’indipendenza degli Stati Uniti, ovvero il 4 luglio.

I biglietti per il concerto sono in vendita a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 22 febbraio sul circuito Ticketone.