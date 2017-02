Saranno in Italia in estate, per due appuntamenti live, gli indie rocker britannici XX.

Questi i dettagli dei concerti:

8 LUGLIO 2017

FIRENZE @ FIRENZE SUMMER FESTIVAL - VISARNO ARENA

PARCO DELLE CASCINE

Prezzo biglietti:

Parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna non numerata: € 40,00 + diritti di prevendita

Apertura porte: ore 19.00

Inizio show: ore 21.00



10 LUGLIO 2017

ROMA @ POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

Prezzo biglietti:

Parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

Apertura porte: ore 18.30

Inizio show: ore 21.30

Biglietti: www.ticketone.it

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledi 22 Febbraio su www.iovado.club e My Live Nation per la data di Firenze e su www.postepaysound.it per la data di Roma; dalle ore 11.00 di venerdi 24 Febbraio su www.ticketone.it; dalle ore 11.00 di sabato 25 Febbraio in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.