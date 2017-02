Sembra che i Foo Fighters siano in procinto di annunciare ufficialmente la partecipazione, come headliner, a Glastonbury 2017. La band guidata da Dave Grohl, infatti, ha fatto pervenire ad alcuni fan, via email, un finto biglietto aereo di una sedicente Obelisk Airlines, con una piramide come logo, con orario di imbarco previsto per le 18:00 del 21 febbraio.

La piramide dovrebbe essere un richiamo al famoso "pyramid stage" del festival di Glastonbury, dove la band avrebbe dovuto suonare nel 2015, ma fu costretta a dare forfait a causa dell'incidente alla gamba di Dave Grohl.

Non resta che attendere il 21 febbraio (in realtà probabilmente per noi il 22, perché se le 18:00 sono riferite all'ora statunitense, ci sarà una differenza di almeno sei ore).