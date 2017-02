L'esibizione dei MetalliGaga, ossia i Metallica con Lady Gaga come ospite, durante l'ultima cerimonia per i Grammy, ha decisamente lasciato un segno. E non solo nel pubblico... la metal band e la regina del pop, infatti, si sono decisamente trovati bene e hanno trovato una sorta di legame artistico/professionale che, a quanto pare, potrebbe sfociare in future altre collaborazioni.

A confermarlo è proprio Las Ulrich, batterista dei Metallica, che in una recente intervista ha spiegato:

E' stato tutto naturale e organico fin dal primo istante. E' stato un successo dall'inizio.

E ha continuato: