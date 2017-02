Il Riot Fest di Chicago ha provato l’impossibile. Ovvero a ospitare la reunion dei Dead Kennedys. I padrini del punk californiano orfani del loro frontman Jello Biafra dal 1986.

A renderlo noto è stato East Bay Ray con un post sul suo profilo Facebook che si è detto pronto ad esibirsi. Della stessa opinione anche Klaus Flouride e DH Peligro, a dire no alla reunion – e non è una novità – è stato Jello Biafra.

La posizione di Biafra non sorprende, infatti si è sempre detto disinteressato a riformare la band. Lui e i suoi ex compagni di band hanno sostenuto una lunga battaglia legale. Infatti dopo la loro rottura nel 1986 gli ex membri della band citarono Biafra per royalties non pagate ed ottennero soddisfazione dalla sentenza del giudice.

Biafra è stato anche molto critico sui tentativi della band di monetizzare con spot pubblicitari e ristampe. E ha definito la nuova formazione con il cantante Brandon Cruz una "band da karaoke."