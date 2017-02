Boy George, ospite del programma televisivo inglese ‘Piers Morgan’s Life Stories’, ha ricordato come all’apice del successo con i suoi Culture Club negli anni ottanta ricevette minacce di morte.

Ha detto il cantante: "Era Halloween, qualcuno chiamò e disse che mi avrebbero sparato. Io pensai 'non posso annullare il concerto quindi è meglio se mi metto un giubbotto antiproiettile'".

Ha spiegato poi a Piers Morgan che in molti paesi gli era vietato entrare, così come gli furono vietate molte apparizioni televisive: "Non volevano intervistarmi. Non mi volevano nei programmi per bambini. La gente non reagì bene quando andammo a Top Of The Pops". Morgan gli ha chiesto il motivo di tutto ciò, chiedendo se era per la sua sessualità o per il suo aspetto. Boy George allora ha risposto: "Scegliete voi".