A due anni di distanza da “Honeymoon” Lana Del Rey pare proprio pronta a pubblicare il suo quinto album, ancora senza nome. E “Love” – che puoi ascoltare più sotto – sarà con tutta probabilità il primo singolo.

Un comunicato stampa informa che la canzone è stata prodotta da Benny Blanco e Emile Haynie, aggiungendo che molti artisti saranno presenti nel disco. Nel comunicato a proposito dell’album Lana Del Rey dichiara: "I primi 4 album li ho fatti per me, questo è per i miei fans".

Lana Del Rey questa estate parteciperà ad alcuni festival europei: il Lollapalooza Paris, il Flow Festival di Helsinki, l’Oya Festival di Oslo e il Way Out West Festival di Göteborg in Svezia.