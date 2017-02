Tra non molto gli U2 daranno il via al tour che celebrerà i 30 anni del loro superclassico del 1987 “The Joshua tree”. Tour che farà tappa anche in Italia il 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Il fansite @U2 scrive che la band irlandese per celebrare ulteriormente l’album pubblicherà una nuova versione di "Red Hill Mining Town" prodotta da Steve Lillywhite. In una intervista che uscirà prossimamente su Mojo viene detto che Bono è tornato in studio e ha ri-registrato la parte vocale per la nuova versione.

A proposito dei programmi futuri della band, in marzo dovrebbe tornare in studio per mettere mano e modificare i testi di alcune canzoni del nuovo album "Songs of experience", alla luce degli ultimi rivolgimenti politici. Leggi Brexit e Donald Trump. Nell’intervista Bono dice: "Ho scritto qualcosa e anche Edge". The Edge aggiunge: "Dovremmo aggiornare i testi di un paio di brani e potremmo anche scrivere una nuova canzone o due."

L’articolo di Mojo riporta che nei piani degli U2 il nuovo album dovrebbe essere pubblicato nella seconda metà del 2017. Al proposito, Adam Clayton dice l'album è pronto all’85%. La band ha scritto 15/16 canzoni che devono essere ridotte a 12 per la pubblicazione.

Bono parla anche di una nuova canzone, "The showman", e dice che è la sua preferita in questo momento: "Ha qualcosa di “Rubber soul". Parla di cantanti. Però non parla di me." E cita alcuni versi del brano:

The showman give you front row to his heart

The shaman prays that his heartache will chart

Making a spectacle of falling apart

Is the heart of the show