In attesa dei dettagli, la ghiotta anticipazione a livello di musica live è che i Kings of Leon saranno in Italia per un unico appuntamento dal vivo nei prossimi mesi.

La band dei Followill arriverà nel Belpaese nel mese di giugno (il giorno esatto deve ancora essere svelato, così come città, location e costo dei biglietti). L'annuncio ufficiale è atteso per lunedì 20 febbraio, come comunica il promoter

I Kings of Leon hanno pubblicato il loro nuovo album “Walls” pubblicato nel mese di ottobre del 2016.