Lana Del Rey non pubblica un nuovo album in studio da ben due anni: l'ultimo, "Honeymoon", è uscito infatti nel 2015. Da allora, la cantante si è rintanata in un lunghissimo silenzio discografico, scomparendo praticamente dalle scene. Ora, i tempi sembrerebbero essere abbastanza maturi per il suo ritorno alla musica con un nuovo progetto discografico: almeno, così sembrerebbe da alcune misteriose locandine comparse in giro per Los Angeles, fotografate da alcuni fan e postate subito in rete.

Sulle locandine compare il volto di Lana Del Rey e la scritta "Love": per i fan, le locandine si riferiscono a "Young and in love", canzone che la cantante avrebbe recentemente scritto insieme a Emile Haynie, Rick Nowels e al produttore e hitmaker Benny Blanco (già collaboratore di - tra le altre - Katy Perry).

Poster promozionale per 'Young And In Love', il nuovo singolo di Lana Del Rey. Manca poco! pic.twitter.com/WMzGGTv4Xu — Lana Del Rey Italia (@lanadreyitalia) February 17, 2017

Il brano, stando ad alcune indiscrezioni che Lana Del Rey non ha mai smentito né confermato, sarebbe il primo singolo estratto dal nuovo album in studio della cantante: il disco dovrebbe raggiungere il mercato entro l'estate e le nuove canzoni dovrebbero essere presentate dal vivo da Lana Del Rey sui palchi dei festival ai quali la voce di "Summertime sadness" parteciperà la prossima estate (tra questi anche il primo Lollapalooza parigino).