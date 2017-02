"Volevo prendermi una pausa e invece...", scrive il rapper su Facebook. I prossimi mesi saranno particolarmente intensi, per Salmo, per quanto riguarda l'attività dal vivo: perché il nuovo tour di supporto a "Hellvisback", il suo ultimo album, tornato recentemente nei negozi in edizione speciale, non si limiterà solamente alle cinque date nei club italiani già annunciate e in programma a maggio.



Prima di girare l'Italia dei club, infatti, tra marzo e aprile il rapper metterà piede fuori dai confini italiani e si esibirà in alcune città europee: da Madrid a Salonicco, passando per Barcellona, Parigi, Londra e Berlino - qui le informazioni relative ai biglietti per le varie date.

E nella giornata di oggi Salmo ha aggiunto un'altra data al calendario del tour italiano: il prossimo 18 maggio il rapper suonerà all'Atlantico di Roma - la capitale era rimasta fuori dalla serie di date annunciate nelle scorse settimane. I biglietti per la data romana saranno in vendita su TicketOne a partire dalle ore 10 di lunedì 20 febbraio, mentre sarà possibile acquistarli nei punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate a partire dalle ore 10 di giovedì 23 febbraio. Ecco, di seguito, il calendario aggiornato: