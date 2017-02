Roger Waters non ha certamente mai nascosto la sua antipatia (a dir poco) per il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel giorno del suo insediamento l’ex Pink Floyd inviò un suo chiarissimo messaggio al politico postando un filmato di un suo concerto tenuto lo scorso anno a Città del Messico accompagnato dalla didascalia “La resistenza inizia oggi”.

Il Messico non è stato preso a caso da Waters, infatti Trump in campagna elettorale paventò l’idea di costruire un ‘bel’ muro lungo il confine Messico-Stati Uniti per fare fronte alla continua migrazione da sud a nord. Nell’attesa che mister Trump metta in atto il suo intento (se mai lo farà), ha però fatto balenare un’idea mister Waters.

Euro News riporta infatti che Roger Waters durante la sua partecipazione ieri a Londra alla mostra "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" atta a celebrare il cinquantesimo anniversario dell’uscita della canzone dei Pink Floyd "Arnold Layne" ha detto che stava prendendo in considerazione di portare significativamente in concerto il classico della band “The wall” sul confine tra Stati Uniti e Messico.

Dovesse accadere un evento del genere, non sarebbe la prima volta. Già nel 1990 Roger Waters portò “The wall” in concerto a Berlino, soli otto mesi dopo la caduta del tristemente noto ‘muro’ che divideva in due la capitale tedesca, simbolo della ‘guerra fredda’.