E’ stato pubblicato un secondo trailer di "Rammstein: Paris", il nuovo documentario sulla industrial band tedesca atteso a breve nei cinema.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, "Rammstein: Paris" sarà proiettato il 23 marzo in circa 350 sale cinematografiche in tutto il mondo. Il film è stato girato nel marzo 2012 a Parigi in quello che allora si chiamava Palais Omnisports de Paris-Bercy e che ora si chiama Accorhotels Arena durante il "Made in Germany" tour ed è stato diretto dal regista svedese Jonas Åkerlund in due serate con l’ausilio di 30 telecamere.

Dice il regista che ha lavorato, tra gli altri, anche con Metallica, Madonna, Satyricon e Prodigy: "Filmare i concerti è sempre una grande sfida. E’ come sparare i fuochi d'artificio. Il mio approccio è quello di provare a tradurre l'energia che si genera nel luogo del concerto e tradurla sulla pellicola, utilizzando ogni trucco a mia disposizione per renderla al meglio."

Aggiunge Akerlund: "E’ uno spettacolo di due ore e venti minuti e devo lavorare il filmato con la stessa precisione che occorre per un video di tre o quattro minuti. Anche con un grande team di tecnici, c’è voluto più di un anno per lavorarlo".