Il 31 marzo Bob Dylan pubblicherà l’album “Triplicate”, un triplo disco in cui il cantautore di Duluth si cimenterà con la reinterpretazione di trenta brani della tradizione statunitense. Il disco è prodotto dallo stesso artista - accreditato come di consueto come Jack Frost – ed è stato registrato ai Capitol Studios di Hollywood.

Un paio di settimane fa Dylan condivise l’audio di “I could have told you”, oggi è possibile ascoltare un altro estratto dal nuovo album, “My one and only love”. Il brano venne inciso originariamente da Frank Sinatra con la Nelson Riddle Orchestra nel 1953. Ascoltala qui sotto.