Il prossimo 16 giugno il producer inglese Goldie darà alle stampe “The journey man”, il suo nuovo doppio album. Il disco è anticipato dal singolo (che puoi ascoltare più sotto) “I adore you”.

A “The journey man” ha collaborato la cantautrice Natalie Duncan. Altri musicisti che hanno partecipato al disco sono: Terri Walker, Tyler Lee Daly, Natalie Williams, José James, Naomi Pryor e la moglie di Goldie Mika Wassenaar Price.

Tracklist:

PART ONE:

1. Horizons

2. Prism

3. Mountains

4. Castaway

5. The Mirrored River

6. I Adore You - Goldie vs. Ulterior Motive

7. I Think Of You

8. Truth ft José James

PART TWO:

9. Redemption

10. Tu Viens Avec Moi?

11. The Ballad Celeste

12. This Is Not A Love Song

13. The River Mirrored

14. Triangle

15. Tomorrow’s Not Today

16. Run Run Run