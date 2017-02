Il cantautore britannico Ed Sheeran, come promesso via social, ha condiviso un nuovo brano in occasione del proprio compleanno il 17 febbraio.

Il brano, tratto dall'imminente nuovo disco "÷", è intitolato "How Would You Feel (Paean)" ed è ascoltabile in astreaming più sotto:

"÷", che è già stato aniticpato dai singoli "Shape of You" e "Castle on the Hill", esce il prossimo 3 marzo per Atlantic Records.