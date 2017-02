Come noto, l'ex Pink Floyd Roger Waters è da tempo al lavoro su un album (il successore di "Amused to death" del 1992) che si chiamerà "Is This the Life We Really Want?".

Ora Waters ha condiviso un nuovo video teaser online, in cui si possono ascoltare frammenti musicali che è lecito dedurre saranno inclusi nell'album.

Non è stata ancora indicata una data di uscita per il lavoro, ma nella didascalia che accompagna video si dice che il disco "arriverà presto". L'album potrebbe essere nuovamente un concept o, comunque, legato a un tema unico molto forte.