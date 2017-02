L’ex Smiths Johnny Marr ha ormai avviato una fortunata carriera solista. Di questo, di come gli piacerebbe lavorare in futuro con Hans Zimmer, Beck e Josh Homme e di altro ancora ha parlato con gli inglesi dell’NME. Ecco il Marr pensiero.

A proposito del nuovo album che è in lavorazione Marr dice: "Non mi piace ripetermi. Io e la mia band abbiamo un certo tipo di suono e vorrei essere un autore di testi migliore, un cantante migliore e un frontman migliore. Vorrei che la mia band fosse la migliore live band del mondo. Sono felice di avere ancora qualche ambizione".

Parlando dell’essere ispirato dalla politica sulla scia della Brexit e della presidenza di Donald Trump, Marr ha detto: "Non penso che si debba rimanerne fuori. Non concordo con l’idea che la musica pop, la cultura o una qualsiasi forma d’arte non debba interferire con la politica. Se si ha qualcosa da dire, lo si dovrebbe dire. Da un lato, io non credo nelle persone intimidatorie, ma le cose sono così gravi e così estreme che un po’ di intimidazione e di passione potrebbe non essere una cosa negativa. Non è davvero un momento per starsene seduti tranquilli, ma questa è una scelta personale di ciascuno di noi.”

Quando gli è stato chiesto sulle sue principali ispirazioni liriche in questo momento, Marr ha risposto: "Tento di fare una connessione tra il fuoco di fila di eventi e informazioni apparentemente surreali e di come tutti ne abbiamo a che fare. C’è un mondo psichedelico là fuori, che ci piaccia o no, e non nel senso migliore del termine".