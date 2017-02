A volte ritornano. E ritornano anche in tour. Andiamo con ordine. Nel 2006 i Grandaddy di Jason Lytle pubblicano “Just like the fambly cat” e si sciolgono senza portarono l’album in concerto. Nel 2012 si ritrovano per un reunion tour. Ma è solo nel 2016 che la band decide che è tempo di fare le cose per bene.

Il 3 marzo esce il loro quinto album “Last place”, anticipato dai singoli “Way we won’t” e “A lost machine”. Il disco sarà presentato dal vivo anche in Italia. Due gli appuntamenti nel nostro paese. Il 4 giugno al Circolo Magnolia di Segrate (Mi) e il 5 giugno al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante (Ge).

I biglietti dei concerti sono in vendita al prezzo di 22 euro più i diritti di prevendita sul circuito Ticketone a partire da venerdì 17 febbraio.