Si allarga anche all'Europa il concorso 1MNext, iniziativa che permette alle band emergenti di salire sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma: per l'edizione 2017 della manifestazione il contest, fino allo scorso anno riservato solo alle band nazionali, ha esteso la propria validità anche agli artisti residenti in Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Olanda.

Dopo essersi iscritti su primomaggio.net/1meurope, i gruppi o i singoli artisti verranno pre-selezionati da una giuria, che se sceglierà trenta per ogni paese sottoponendoli - sempre sul sito ufficiale della manifestazione - al giudizio del pubblico: i dieci più votati dalla giuria popolare si affronteranno in una ulteriore selezione dal vivo.

Nell'Europa continentale verranno organizzate quattro tappe live, una per ognuna delle nazioni coinvolte: le quattro band che risulteranno vincitrici delle rispettive quattro tappe nazionali si esibiranno poi a Roma a fine aprile per la grande finale che vedrà la band vincitrice accedere al palco del Concertone di Piazza San Giovanni. Nel Regno Unito verrà realizzato un vero e proprio contest nel contest che coinvolgerà cinque città inglesi con la finalissima si terrà a Londra. La band vincitrice in UK accederà direttamente al palco del Primo Maggio di Roma.

A giudicare tutte le band che parteciperanno alle esibizioni live dell'1M Europe ci sarà una giuria tecnica: tre giurati presenti sul posto e due giurati collegati in diretta streaming: per l'occasione, anche il pubblico in sala potrà esprimere la sua preferenza attraverso una scheda voto. Alla fine di ogni serata verrà proclamato un vincitore.