Il bassista e cantante dei Kiss Gene Simmons ha nuovamente ribasito la sua teoria secondo cui il rock sarebbe defunto.

L'ha fatto in un'intervista recente a WWL Radio, dicendo:

Il rock è morto. La causa è Internet, Napster e quella roba lì. Quando inizi a scaricare e a condividere i file rendi impossibile, per una nuova band, il fatto di potersi dedicare alla musica a tempo pieno. Là fuori c'è tanto talento come quando iniziammo noi, ma le nuove band devono vivere negli scantinati delle loro madri perché non possono permettersi di fare i musicisti a tempo pieno. Questo perché la gente scarica e condivide i file. E funziona così. Noi abbiamo lasciato che acadesse e non abbiamo mandato nei casini fino al collo nessuno denunciandolo. E' colpa di tutti - anche delle etichette discografiche.

Simmons ha poi continuato:

Dal 1988 a oggi, chi sono i nuovi Beatles? Citatemi cinque gruppi che possono competere con gli Stones, i Beatles, Elvis, Jimi Hendrix e gente simile. [...] Se per strada dici al primo che incontri - soprattutto se ha 40/50 anni - "PANIC! AT THE DISCO", scappa via. Non sa minimamente di cosa cavolo tu stia parlando. Una supersstar e un gruppo iconico penetrano ovunque e tutti li conoscono. Ci sono molti gruppi popolari adesso. Anche quando ero ragazzo succedeva, c'erano i vari Leif Garrett e la Famiglia Partridge e i Monkees e le migliaia di band che ebbereo una manciata di anni di fama. Ma non è questo che ti rende un'icona,