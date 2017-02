Nel caso qualcuno si domandasse chi è il secondo ragazzo dalla sinistra, in questa foto, la risposta è: Jimmie Nicol. Un batterista che fu nei Beatles per soli 13 giorni nel giugno del 1964, assoldato per sostituire in maniera del tutto temporanea Ringo Starr, costretto a un ricovero ospedaliero per una brutta tonsillite e faringite. Non volendo annullare una serie di impegni dal vivo già presi, i Fab Four e il manager Brian Epstein decisero che un membro temporaneo era la soluzione ideale.

Dopo alcune audizioni selezionarono Nicol, che dopo una sola prova si esibì con la band il 4 giugno del 1964 al K.B. Hallen di Copenhagen. Dopo neppure due settimane, finiti i concerti previsti (10 in cinque locali diversi, più un'apparizione tv), il batterista venne pagato con un assegno da 500 sterline, gli venne regalato un orologio e fu lasciato in aeroporto con tanti saluti.

Su di lui, nel 2013, è stato pubblicato un libro intitolato "The Beatle Who Vanished", scritto da Jim Berkenstadt. Ora il figlio di Roy Orbison - Alex Orbison - si è aggiudicato i diritti sul libro per trarne un film per la Roy's Boys Films, in partnership con 449 Productions.

Alex Orbison ha spiegato a "Billboard" che la pellicola non sarà solo dedicata ai Beatles, ma racconterà anche la vita di Jimmie Nicol anche dopo la breve militanza nella leggendaria band; il batterista, infatti, non ha abbandonato la musica, suonando in diverse band minori (fra cui Peter & Gordon), ma restando sempre lontano dalla ribalta.

