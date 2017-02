Come già riportato, ha avuto una certa eco una dichiarazione di Carlos Santana secondo cui Beyoncé non sarebbe una cantante e quindi non dovrebbe lamentarsi per non avere vinto il Grammy come miglior album dell'anno.

Il chitarrista e compositore ha però fatto una rapida marcia indietro, via social media, spiegando:

La mia intenzione era di congratularmi con Adele per la sua fantastica serata ai Grammy. Il mio commento su Beyoncé è stato sfortunatamente decontestualizzato. Ho un profondo rispetto per lei come artista e persona. Merita tutto il seguito che ha. Auguro a Beyoncé e alla sua famiglia tutto il meglio. Carlos

Santana aveva espresso alcuni giudizi non esattamente lusinghieri su Bey, nel corso di un'intervista rilasciata ad Australian Associated Press.