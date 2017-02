L’assunto dal quale si deve partire è che Robyn Rihanna Fenty sia un fenomeno. Un fenomeno vero di bellezza, comunicazione, successo e musica. E non per forza in quest’ordine di apparizione. Anzi, l’ordine di apparizione andrebbe ribaltato. Perché puoi essere bella fin che si vuole e puoi essere ‘comunicata’ fin che si vuole ma se non c’è la ciccia attaccata il gioco dura poco. E qui di ciccia ce ne è veramente molta. Oggi la cantante originaria delle Barbados festeggia i 29 anni e ha alle spalle 8 album (tutti di successo), il primo dei quali, “Music of the sun”, pubblicato alla verdissima età di 17 anni. La celebriamo accompagnando alle canzoni (e ai suoi imperdibili video) che ne stanno scrivendo la leggenda anche frasi uscite dalla sua bocca.