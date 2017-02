Mentre in Italia si continua a polemizzare sulla sua vittoria al Festival di Sanremo (immeritatamente sottratta a Fiorella Mannoia, così dicono i dissidenti), Francesco Gabbani, la scimmia e "Occidentali's karma" cominciano a far parlare di sé anche oltre i confini nazionali.

Appena appresa la notizia della partecipazione del cantautore toscano all'Eurovision Song Contest 2017, in programma a Kiev dal 9 al 13 maggio, il pubblico, alcuni giornali e siti europei hanno subito cominciato a informarsi sul vincitore del Festival di Sanremo, incuriositi dalla canzone (scritta, lo ricordiamo, dallo stesso Gabbani insieme a Fabio Ilacqua, suo fratello Filippo e il produttore Luca Chiaravalli) e dal significato della scimmia che è comparsa al fianco di Gabbani non solo sul palco dell'Ariston ma anche nel videoclip ufficiale del brano.

L'accoglienza che il pubblico europeo ha riservato a "Occidentali's karma" sembra essere decisamente positiva: la canzone, infatti, è entrata in classifica in ben 15 paesi europei, da Malta (dove ha raggiunto il primo posto) alla Danimarca, passando per Svizzera, Svezia, Austria, Belgio e Finlandia. In Lussemburgo si è spinta fino al 26esimo posto in classifica, in Spagna ha raggiunto la 27esima posizione, in Grecia la 34esima. Come se non bastasse, è riuscita a spingersi pure fino alla 36esima posizione delle canzoni più scaricate su iTunes in tutta Europa.

Il video della performance di "Occidentali's karma" alla finale del Festival di Sanremo, due giorni fa, è stato caricato sul canale ufficiale YouTube dell'Eurovision Song Contest e in 48 ore è arrivato a sfiorare quota 200.000 visualizzazioni. I commenti, sotto al video, sono tutti positivi: "Grande performer con un bel senso dello humor", scrive un utente. "Winner alert!", risponde un altro. E ancora: "L'Italia quest'anno vuole vincere!", "Vogliamo l'orchestra a Kiev che urla 'Alè!'".

Ma è interessante notare, soprattutto, come la canzone di Gabbani sia stata recepita da chi scrive di musica e di spettacolo all'estero.

Proprio questa mattina il giornale francese Le Figaro ha pubblicato sul suo sito un articolo intitolato "Il buon karma italiano di Francesco Gabbani", che contiene alcune righe sulla carriera del cantautore toscano prima della vittoria al Festival di Sanremo, qualche riferimento alle partecipazioni dell'Italia all'Eurovision Song Contest e un paio di giudizi positivi rivolti a Gabbani e alla sua canzone: "L'Italia gioca la carta dell'originalità. Farà ballare il pubblico", scrive il giornale francese.

Anche il giornale tedesco Neue Zürcher Zeitung sembra aver apprezzato molto "Occidentali's karma", definendo la canzone di Gabbani "trascinante e orecchiabile" e come una sorta di specchio dell'Italia di oggi (non ci è dato sapere, però, se dal punto di vista musicale o se per quanto riguarda il testo).

Il tabloid britannico Metro, invece, titola: "L'Italia manda l'astro nascente Francesco Gabbani - e una scimmia - a vincere l'Eurovision 2017". L'attenzione del tabloid è per l'elemento della scimmia: "Una delle cose migliori della designazione di Gabbani e della sua canzone, 'Occidentali's karma', è che la performance lo vede ballare con una scimmia, cosa che piace molto ai fan dell'Eurovision. Se la scimmia può essere vista come un escamotage per attirare l'attenzione, al tempo stesso è parte integrante di ciò che dice la canzone". Metro non ha dubbi: "La performance di Gabbani è decisamente perfetta per l'Eurovision", scrive, "portare all'Eurovision Song Contest una hit internazionale potrebbe rappresentare la strada per vittoria. È sicuramente la più interessante, affascinante, originale e attraente candidatura all'Eurovision degli ultimi anni. Le chance di vincere l'Eurovision sono molte".

Al tempo stesso, però, il tabloid riconosce a "Occidentali's karma" alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda il testo: "Cantarla in italiano potrebbe rendere difficile la diffusione del messaggio". E questo limite è evidenziato anche da un'altra testata britannica, il sito di intrattenimento Digital Spy, che scrive: "Sfortunatamente non parliamo italiano qui a Digital Spy, ma deduciamo che la scimmia ballerina rappresenta qualcosa che ha a che fare con l'evoluzione".

Sempre per quanto riguarda il testo, invece, il sito greco Oikotimes fa notare che Gabbani potrebbe essere costretto a modificare un verso della sua canzone, quello in cui dice "Piovono gocce di Chanel su corpi asettici": il riferimento al marchio Chanel, infatti, violerebbe il regolamento dell'Eurovision Song Contest, secondo cui i testi delle canzoni che partecipano alla manifestazione non possono menzionare brand.

Anche se non tutti i paesi che parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2017 hanno selezionato i rispettivi candidati, i bookmaker si sono già messi all'opera per individuare i favoriti. E tra questi c'è proprio Francesco Gabbani: stando agli scommettitori, il cantautore toscano potrebbe portare l'Italia a vincere la manifestazione a distanza di ben 27 anni dall'ultima volta (era il 1990 quando Toto Cutugno trionfava a Zagabria con "Insieme: 1992"). L'agenzia di scommesse Betfair Xchange, ad esempio, quota la vittoria di Francesco Gabbani e di "Occidentali's karma" a 5, la metà delle quote assegnate all'eventuale vittoria del candidato svedese e di quello russo (che, curiosamente, devono essere ancora annunciati).

Ricordiamo che, secondo il regolamento del festival, il paese vincitore dell'Eurovision Song Contest è chiamato ad ospitare l'edizione successiva della manifestazione: ce la farà, Gabbani, a riportare l'Eurovision (o Eurofestival, se preferite) in Italia?

Comunque vada, panta rei... And singing in the rain!

di Mattia Marzi