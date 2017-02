Il quotidiano inglese Guardian ha chiesto a Skin degli Skunk Anansie quale sia stata la sua prima canzone d’amore, quella che ha avuto maggior significato. Skin ha indicato “Getting away with it” degli Electronic, brano pubblicato nel 1989 dal supergruppo formato da Neil Tennant (Pet Shop Boys), Bernard Sumner (New Order) e Johnny Marr (Smiths). Questo il ricordo della musicista legato a “Getting away with it”.

“Stavo ballando con qualcuno con cui stavo al tempo e improvvisamente mi resi conto che quella canzone riassumeva precisamente la mia situazione: "Ti amo più di quanto tu mi ami". Avevo circa 21 anni, era un venerdì notte, è stato come se dentro mi avesse colpito un fulmine. Si sa cosa vuol dire essere innamorati a quell'età. Non hai nessun controllo. Dai tutto. E’ solo dopo il primo amore che pensi: ‘Non ne avrò più un altro’. Quella relazione durò circa sei mesi. Una notte, uscii dal Fridge a Brixton con un abito molto succinto così ho pensato: "Devo correre a casa velocemente". Una volta arrivata davanti alla porta di casa mia, un tizio mi è saltato addosso e ho urlato. Sono corsa dentro e lei era lì con qualcun altro. Allora ho preso la mia roba e me ne sono andata. Poi ne ho fatta una cover per il mio primo album solista (“Fleshwounds” (2003)”.