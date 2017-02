Il rock potrebbe vedere approdare un suo rappresentante al senato degli Stati Uniti. Come riporta Roll Call, gira voce che uno dei potenziali concorrenti repubblicani al seggio dello stato del Michigan potrebbe essere Kid Rock.

Il nome del rocker in qualità di possibile candidato è girato la scorsa settimana a una convention del Partito Repubblicano del Michigan. Ma in proposito non sono ancora state prese decisioni ufficiali.

Kid Rock, il cui vero nome è Robert Ritchie, nel 2013 disse a Rolling Stone che tende a votare repubblicano ma si dipinge come "più liberale". Negli ultimi tempi ha comunque supportato direttamente diversi candidati repubblicani. Nel 2012 sostenne la campagna presidenziale dell'allora candidato Mitt Romney, mentre quest’anno si è schierato al fianco di Ben Carson. Per poi passare, in ultima istanza, a Donald Trump, quando questi è diventato il candidato ufficiale del partito alla presidenza degli Stati Uniti.

Kid Rock si è speso vendendo merchandising pro-Trump nel negozio online del suo sito ufficiale. Tra i prodotti in vendita anche una t-shirt con la frase: "God, Guns & Trump" con i colori (chiaramente) rosso, bianco e blu.