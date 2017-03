Quello delle cover è un mondo a parte, dove perdersi trovando gemme e spazzatura, una di fianco all'altra. Ci siamo messi un po' a scavare nella nostre libreria e in rete, alla ricerca di (vere) pessime cover. E abbiamo scelto i peggiori rifacimenti di canzoni rock. Con alcuni criteri: No traduzioni in italiano (quello è un genere a parte), No cover natalizie, no trash, cover amatoriali e no talent. Solo artisti (internazionali) che fanno cover prendendosi sul serio. Ah, un'ultima regola: No "Hallelujah" Per la canzone di Leonard Cohen ci vorrebbe una moratoria, per legge. Pronti? Partiamo

Bono & Chris Martin "What's Goin on" (Marvin Gaye). Il prototipo della cover di m...: un classico rifatto in maniera supponente da una o più superstar, buttando dentro due suoni nuovi per sembrare moderni e cantando tutto senza pathos. Pure con la scusa della beneficenza per pararsi le spalle. What else?