"Sergio Sylvestre" è l'album d'esordio del cantante losangelino già vincitore dell'ultima edizione di Amici, ideale sequel dell'EP "Big boy" (uscito lo scorso maggio). Il disco arriva nei negozi in concomitanza con la partecipazione di Sergio al Festival di Sanremo 2017, dove ha presentato "Con te" (un brano il cui testo è stato scritto da Giorgia). Lo abbiamo ascoltato ed ecco cosa ne pensiamo:



"Con te" non è la canzone più significativa di questo album, ma rappresenta - insieme a "Lucky ones", "Come il sole ad ottobre" e "Honesty", le altre ballad - un'eccezione alla regola: il disco suona tutto come quella "The last kiss goodbye" che abbiamo preso come esempio. Quei territori lì, d'altronde, sono quelli in cui il cantante losangelino si trova più a suo agio: anche quando faceva il vocalist nelle discoteche delle spiagge salentine, prima di partecipare ad Amici, Sergio era solito cimentarsi con pezzi dai suoni un po' black e un po' hip hop - alcuni video di quelle esibizioni sono anche su YouTube.