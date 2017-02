Nuovo film tratto dai romanzi soft core di E.L. James e nuova colonna sonora. La precedente soundtrack fu il settimo disco più venduto in tutto il mondo con 2,2 milioni di copie, grazie anche ai singoli di successo di The Weeknd e Ellie Goulding.

Anche questa colonna sonora contiene 19 tracce composte appositamente per l'occasione da parte di artisti già affermati come John Legend e SIA, superstar da classifica come l'accoppiata Taylor Swift e ZAYN, dj-producer come The Avener e Kygo e nuovi artisti da tenere d'occhio come JP Cooper, Anderson East e la già famosa Halsey.

Seppur nella varietà e nell'eclettismo la colonna sonora di Firth grades darker rappresenta una buona e piuttosto completa panoramica del nuovo pop contemporaneo.

