In attesa di consegnare al mercato il suo nuovo album, il rapper che nel 2013 rifiutò la partecipazione ad X Factor pubblica il videoclip ufficiale del primo singolo estratto dal disco, "I grandi non piangono mai".



Ambientata a New York, dove Mr. Rain si è stabilito negli scorsi mesi per lavorare al suo disco, la clip ha per protagonista lo stesso rapper, impegnato non solo nei panni di attore ma anche in quelli di regista.



"I grandi non piangono mai" è stata presentata da Mr. Rain come una dedica a sua madre: "Una lettera di scuse, un ringraziamento alla persona che mi ha cresciuto", ha detto il rapper. "Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu / tra i miei problemi con la droga / crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola", rappa Mr. Rain nei versi più intensi del testo della canzone.