Partirà il prossimo 21 febbraio da Roma "La fortuna che abbiamo Tour", la nuova tournée di Samuele Bersani che prende il nome dalla sua ultima fatica in studio.

Il tour ripercorrerà 25 anni di canzoni in 11 date nei teatri italiani: dopo la data di Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il tour proseguirà al Teatro Creberg di Bergamo il 23 febbraio e il 25 febbraio a Padova al Gran Teatro Geox. L’artista arriverà nel capoluogo meneghino il 27 febbraio al Teatro degli Arcimboldi e il primo marzo a Torino al Teatro Colosseo.

Sul sito del promoter F&P Group puoi trovare tutte le date in programma e le informazioni sul tour.

Ti piacerebbe andare al concerto del cantautore riminese il 21 febbraio a Roma ?



Non devi fare altro che iscriverti a Rockol Weekly e attendere di ricevere il tuo primo numero della nostra newsletter, il giovedì, direttamente nella tua casella mail. All’interno troverai tutte le modalità per partecipare al contest che ti permetterà di aggiudicarti una coppia di biglietti.



Rockol Weekly è il settimanale musicale via e-mail: ricevi ogni settimana una selezione accurata delle notizie più importanti degli ultimi sette giorni. E non solo: troverai anche il meglio delle recensioni, delle gallery fotografiche, delle videointerviste esclusive e dei nostri live in redazione, tutto a portata di clic!



Non ti basta? In Rockol Weekly troverai anche un mini-calendario con le date dei migliori concerti in arrivo nella settimana successiva: il modo migliore per essere sempre aggiornato sugli appuntamenti dal vivo imperdibili.



Clicca e ISCRIVITI A ROCKOL WEEKLY



Samuele Bersani nasce a Rimini l'1 Ottobre 1970. Inizia la carriera artistica nel 1991 all'interno del tour “Cambio” di Lucio Dalla con la canzone “Il mostro” che viene inserita nell'album live “Amen”. Nello stesso anno viene invitato al Premio Tenco per presentare il brano "Il mostro"...LEGGI TUTTO