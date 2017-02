Che Moby fosse tutt'altro che neutrale nei confronti del neo-presidente statunitense Trump era un dato di fatto assodato. Ora il musicista newyorchese è tornato all'attacco con un'esternazione via social media, in cui sostiene di avere informazioni accurate, da fonti governative, sul fatto che Donald Triump sarebbe colluso con l'Amministrazione sovietica.

In un lungo post su Facebook Moby scrive, fra le altre cose, che il Governo russo avrebbe un dossier su Trump e lo utilizza per ricattarlo; inoltre ci sarebbero in atto piani da parte di diversi organismi di intelligence internazionali per arrivare a raccogliere dati sufficienti per agire con un impeachment e far dunque decadere Trump e la sua Amministrazione tutta. Secondo le fonti di Moby, poi, Trump sarebbe in cerca di un conflitto - specificamente in Iran: proprio per questo avrebbe concentrato una flotta navale vicino alle coste dello Stato, nella speranza di un incidente che possa giustificare un'invasione.