Incidente per il tour bus dei Dilinger Escape Plan, rocker sperimentali che si trovavano in giro per l'Europa per una lunga serie di concerti.

L'autobus ha avuto un incidente sulla via per Cracovia, Polonia, dove la band doveva esibirsi il 13 febbraio. Fortunatamente non si registra alcun ferito grave, anche se alcuni componenti di band e crew sono finiti all'ospedale e tutta l'attrezzatura è andata distrutta.

Queste la date cancellate: come si può vedere sono comprese anche le due italiane di Torino e Bologna del 22 e 23 febbraio prossimi.

02/14 – Leipzig, DE @ Conne Island

02/15 – Prague, CZ @ Rock Cafe

02/16 – Vienna, AT @ Szene Wien

02/17 – Budapest, HU @ A38

02/18 – Zagreb, HR @ Culture Factory

02/20 – Munich, DE @ Backstage Halle

02/21 – Lausanne, CH @ Les Docks

02/22 – Torino, IT @ Hiroshima Mon Amour

02/23 – Bologna, IT @ Zona Roveri

02/24 – Feyzin, FR @ L’Epicerie Moderne

02/25 – Barcelona, ES @ Apolo

02/26 – Madrid, ES @ Barcelo

02/28 – Ramonville-St-Agne, FR @ Le Bikini

03/01 – Paris, FR @ Le Trabendo

03/02 – Strasbourg, FR @ La Laiterie

03/03 – Weisbaden, DE @ Kulturzentrum Schlachthof

03/04 – Cologne, DE @ Gloria

03/05 – Brussels, BE @ AB Ballroom