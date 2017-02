I losangelini Linkin Park, come noto, hanno un album nuovo in programma. Ora la band ha svelato la copertina del disco (che ha preso forma tramite un puzzle digitale completato via social media). Eccola:

Come si nota, il titolo non è ancora sato svelato, così come non è ancora stata diffusa una data di uscita.

Si sa, però, che il primo e imminente singolo tratto dal disco si chiamerà "Heavy" e vedrà un cameo di Kiara Saulters, alias Kiiara, artista di hip-hop-electro-R&B.

Il testo di "Heavy" è già consultabile su Genius.com.