Per il 23° album della sua lunga carriera il pop rocker Michael Bolton torna ad affidarsi alle cover.

Il disco si intitola "Songs of Cinema" e contiene le interpretazioni di 10 classici presi dalle colonne sonore di celebri pellicole, da "Il Mago di Oz" (1939) a "Il Grande Freddo" (1983), da "Guardia del Corpo - The Bodyguard" (1982) a "Casablanca" (1942), da "Risky Business" (1983) a "Stand By Me" (1986).

Ad aprire la raccolta una nuova versione di "When a Man Loves a Women" brano portato al successo nel 1966 da Percy Sledge e che Bolton aveva già inciso nel 1991. Una cover che all'epoca permise al cantante americano di conquistare un Grammy Award e la vetta della classifica di Billboard e contribuì al grande successo dell'album "Time, Love & Tenderness".

"Ho cantato questo brano migliaia di volte - ha raccontato la 63enne star statunitense - ma penso che questa sia la mia miglior interpretazione in assoluto della canzone"

L'album contiene anche un duetto con Dolly Parton sulle note di "I Will Always Love You" brano passato alla storia per l'interpretazione di Whitney Houston, ma scritto e cantato per la prima volta proprio dalla grande regina del country nel 1973.

Ecco la tracklist:

“When a Man Loves a Woman,” from When a Man Loves a Woman “Stand by Me,” from Stand by Me “I’ve Got a Woman,” from Ray “I Will Always Love You (feat. Dolly Parton),” from The Bodyguard “Old Time Rock and Roll,” from Risky Business “I Heard it Through the Grapevine,” from The Big Chill “Cupid,” from Michael Bolton’s Big Sexy Valentine’s Day Special “Somewhere Over the Rainbow,” from The Wizard of Oz “As Time Goes By,” from Casablanca “Jack Sparrow,” from The Lonely Island SNL digital video short

[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]