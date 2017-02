Il già membro dei Pulp ha collaborato con il pianista, produttore e compositore canadese Chilly Gonzales per la scrittura delle musiche di una pièce teatrale ispirata al leggendario Chateau Marmont, hotel di Los Angeles le cui stanze sono state teatro di scandali, tra morti, overdose e follie varie: Jim Morrison, durante una festa, si lanciò dal tetto dell'albergo nel tentativo di tuffarsi nella piscina, ma finì su un tendone, mentre qualche anno dopo in una stanza dell'albergo venne ritrovato senza vita il corpo di John Belushi.



I pezzi che compongono l'accompagnamento musicale della pièce sono stati composti per la parte musicale da Chilly Gonzales e per la parte dei testi da Jarvis Cocker. Il disco uscirà il 17 marzo per l'etichetta Deutsche Grammophon in vari formati: cd, vinile e digitale.



Le registrazioni dei brani sono state ospitate dai Feber Studios di Parigi con il contributo di musicisti come la flautista Nathalie Hauptman, Hasko Kroeger e Maud Techa. Cocker e Gonzales porteranno in scena la pièce proprio a partire da marzo, con una tournée che li vedrà esibirsi sia in Germania che in Inghilterra.



Ecco, di seguito, alcune anteprime del disco: