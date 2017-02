La scorsa notte il soffitto del Factory, un club di Manchester (Gran Bretagna), è letteralmente crollato sulla testa dei sottostanti che hanno avuto la prontezza di tenerlo sollevato.

Uno dei presenti, tale Tom Foster, ha dichiarato al Manchester Evening News: “Stavamo ballando quando improvvisamente abbiamo visto un pannello di legno cadere sulle nostre teste. Non appena il soffitto è crollato tutte le luci si sono fracassate e ci sono cadute addosso, c’era chi piangeva e chi urlava. Noi eravamo lì sotto e cercavamo di tenerlo su, mentre metà sala era al buio. Ci sono voluti un paio di minuti perchè il DJ si fermasse, poi sono arrivati i buttafuori, ma non c'era alcun piano di azione. Sono rimasto sorpreso dal fatto che non fosse stato dato nessun annuncio, avrei pensato che ci sarebbe stato in una situazione del genere per aiutare le persone a rimanere calme e tranquille, mentre metà della stanza sta tenendo il soffitto di un edificio molto vecchio. Mi sono arrivati vetro e polvere negli occhi, per fortuna non avevamo bevuto molto".

Un portavoce del club ha rilasciato questa dichiarazione: "Una sezione di cartongesso si è staccata dal primo piano. La stessa sezione che si staccò in questo fine settimana esattamente due anni fa. Ora non sappiamo dire come e perché. Nessuno è rimasto ferito e il club è stato evacuato per una semplice precauzione. Non vi è alcun problema strutturale."