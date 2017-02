Tre membri della line-up originale dei Ratt- il cantante Stephen Pearcy, il bassista Juan Croucier e il chitarrista Warren Demartini - hanno suonato per la prima come come Ratt lo scorso 11 febbraio alle Treasure Island a Welch (Minnesota). Con loro sul palco l'ex chitarrista dei Quiet Riot Carlos Cavazo, che ha suonato nel 2010 sull’ultimo album in studio dei Ratt "Infestation" e il batterista Jimmy DeGrasso (Megadeth, White Lion).

Un’altra versione dei Ratt - guidata dal batterista Bobby Blotzer - è in tour negli Stati Uniti sin dal 2015. Lo scorso novembre, un giudice californiano ha condannato Blotzer per aver commesso violazione di marchio avendo utilizzato il nome e il logo Ratt per pubblicizzare la sua band. Il giudice ha inoltre deciso che la società WBS, Inc. - di cui Blotzer e DeMartini sono i soli azionisti - non ha la proprietà del marchio Ratt e che il nome e il marchio è ancora di proprietà dei membri che facevano parte della line up originale dei Ratt.

Oltre a rivendicare il fatto di avere espulso Blotzer dalla band come da sentenza del tribunale, DeMartini, Croucier e il cantante Stephen Pearcy hanno invitato Blotzer, d’ora in avanti, a riferirsi a se stesso come a ‘ex membro dei Ratt’.

Setlist:

“Wanted Man”

“Dangerous but Worth the Risk”

“You Think You’re Tough”

“Walkin’ the Dog”

“Way Cool Jr.”

“I’m Insane”

“In Your Direction”

“Lack of Communication”

“Lay It Down”

“You’re in Love”

“Lovin’ You’s a Dirty Job”

“Nobody Rides for Free”

“Body Talk”

“Back for More”

“Round and Round”