L’altro ieri ve lo avevamo preannunciato, oggi arriva la comunicazione ufficiale. Gli Arcade Fire faranno tappa con il loro tour questa estate anche in Italia. Sono due i concerti (gli ultimi del loro tour europeo) riservati al nostro paese: il 17 luglio all’Ippodromo Snai di San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival e il giorno seguente, 18 luglio, alla Visarno Arena all’Ippodromo del Visarno di Firenze all’interno del Firenze Summer Festival.

La band canadese, che manca in concerto in Italia dal 2014, potrebbe presentare sul palco i brani di un nuovo album che non ha ancora una data di uscita. E’ stato pubblicato invece il singolo “I give you power” assieme alla leggenda del soul Mavis Staples, i cui proventi per precisa volontà del gruppo andranno all’American Civil Liberties Union, organizzazione no-profit che sostiene la difesa dei diritti civili in America.

I biglietti per i concerti italiani saranno disponibili in prevendita su iovado.club e My Live Nation dalle ore 11.00 del 15 febbraio. Dalle ore 11.00 del 16 Febbraio saranno disponibili sul circuito Ticketone.