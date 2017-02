Come già riportato, David Bowie è stato - con Adele - uno dei mattatori della cerimonia di assegnazione dei Grammy Awards 2017.

Per omaggiare il Duca Bianco e questa grande vittoria postuma, il figlio Duncan Jones ha postato via social una bella foto che lo ritrae col padre, diversi anni fa. Jones tiene in braccio Bowie e una didascalia recita:

So proud of you dad!

Would hold you up forever.

Sono così fiero di te papà!

Ti terrei in braccio per sempre.