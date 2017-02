La cerimonia dei Grammy Awards 2017 è ormai giunta alle ultime battute: i coniugi Tim McGraw e Faith Hill introducono l'ultimo segmento, quello dedicato ai due premi non ancora assegnato, Record of the Year e Album of the Year, convenzionalmente considerati i due riconoscimenti più rilevanti assegnati dalla Recording Academy.

Adele trionfa anche nella categoria Record of the Year, sempre con "Hello": la cantante, visibilmente emozionata, ritirando il palco saluta la grande sconfitta, Beyoncé, definendola una grande fonte di ispirazione. E sempre lei, la diva pop britannica, conquista il titolo nella categoria Album of the Year, per "25": in lacrime l'artista londinese continua a ringraziare la signora Carter ("Tu sei la nostra luce"), che dalla platea quasi si commuove.

Grammy Awards 2017: leggi qui la cronaca completa