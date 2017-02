Come preannunciato, oggi, 12 febbraio, il catalogo Warner di Prince è tornato disponibile sulle piattaforme per musica in streaming, in concomitananza con il tributo al Purple One durante i Grammy Awards in previsione per questa notte.

Il catalogo risulta disponibile su Spotify anche in Italia, ma non ancora o in maniera incompleta sugli altri provider. Billboard nota che sono disponibil 19 lavori, compresi i più noti, mentre mancano all'appello il "Black Album", "The Gold Experience" e "Chaos and Disorder" e alcuni remix e B-sides originariamente inclusi in "The Hits/The B-Sides" e "Ultimate Prince". La musica di Prince, dal 2015, era assente da tutte le piattaforme di streaming, eccettuata Tidal.

Ma soprattutto, sono stati rivelati in giornata alcuni dettagli della prima grande operazione di catalogo dopo la scomparsa - se si eccettua la raccolta "Prince 4ever" di qualche mese fa. L'attesa ristampa di "Purple rain" è programmata per il 9 giugno, nella settimana in cui Prince avrebbe compiuto gli anni.

Il presidente della Warner Warner Cameron Strang ha dichiarato che la ristampa conterrò "Due incredibili album di musica di Prince mai pubblicata e e due completi concerto in video, dagli archivi di Paisley Park”