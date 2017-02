L'organizzazione dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo ha diffuso nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, il dettaglio dei voti delle giurie che hanno portato alla classifica finale del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana.

Dalla lettura dei dati si nota che il vincitore Francesco Gabbani e la seconda classificata Fiorella Mannoia sono stati in testa alle votazioni complessive per praticamente tutta la durata del festival, tranne nella 4° serata dove si è inserito al 2° posto Michele Bravi, che in finale è poi rimasto escluso dal ballottaggio conclusivo per causa del voto della giuria demoscopica.

Bravi ha racimolato un 8,82% complessivo, non abbastanza per contrastare il 9,49% di Ermal Meta, terzo. La Mannoia si era piazzata prima alla votazione della finale con un 14,11% contro il 12,13%. Come già annunciato in conferenza stampa, Gabbani ha poi vinto allo scontro finale battendo la Mannoia 36% a 33%, grazie soprattutto al televoto, che pesava per il 40% e dove il cantante di Carrara ha ottenuto il 44%.

Questi i dati delle prime due sere, con il quartetto Mannoioa-Gabbani-Meta-Bravi sempre in testa.

Diversa invece la votazione della serata delle cover, dominata da Ermal Meta soprattutto grazie al voto della Sala Sampa, un 21,17% che ha contribuito al al 13,95% finale. Nel girone eliminatorio, invece la Sala Stampa ha salvato Ron e il televoto Bianca Atzei.

Nella quarta serata la Giuria Demoscopica si è schierata con Fiorella Mannoia (14,55%). La giuria degli esperti con Michele Bravi (15%), così come il televoto (13%). Un secco 0% dala giuria degli esperti ad Al Bano e Gigi D'Alessio han portato i due artisti in zona elminazione. Albano è stato eliminato ottenendo uno 3,04% contro il 3,05% di Alessio Bernabei.