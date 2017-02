"Sinceramente non me l'aspettavo, di vincere. Oddio, forse lo speravo in un angolino del cervello, ma arrivo da un anno già di grandi soddisfazioni e questa adesso devo metabolizzarla".

Così esordisce Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo del 2017 (e di qualche premio collaterale), prima di rispondere "sì" a Eddy Anselmi che gli chiede se parteciperà all'Eurovision Song Contest del 2017 in rappresentanza dell'Italia.



A una giornalista che cerca di fargli dire che questo è un Festival di cambiamento perché fra le prime tre non ci sono canzoni d'amore, Gabbani risponde che le canzoni che parlano d'amore non sono necessariamente da disprezzare - dipende da come ne parlano.

All'Eurovision Song Contest porterà una versione del testo in inglese?

"Ci devo pensare, ma non è detto. Il testo ha una sua musicalità così com'è, indipendentemente dal significato".